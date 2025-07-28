Хинштейн призвал чиновников поделиться бриллиантами и слитками золота

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал региональных чиновников присоединиться к акции буккроссинга по обмену ненужных книг. Политик также в шутку предложил госслужащим приносить «что-то другое, что еще дома не надо, — золото, бриллианты, слитки», сообщает РИА Новости .

В ходе оперативного заседания в областном правительстве обсуждалось, что куоряне могут обмениваться книгами в недавно открытой точке буккросинге, которая пользуется популярностью у населения.

Хинштейн признался, что тоже подготовил книги для обмена. Политик призвал подчиненных стараться масштабировать это решение и размещать точки буккросинга в создающихся парках, скверах и общественных пространствах, а также лично присоединяться к акции.

«Наверняка у вас дома есть что-то, что вам уже не надо. Если есть что-то другое, что дома вам еще не надо, — золото, бриллианты, слитки, — тоже приносите», — отметил Хинштейн.