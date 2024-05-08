Хибла Герзмава ответила, почему отказывается говорить с журналистами

Оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава поделилась впечатлениями от исполнения главной партии в опере Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер», премьера которой недавно состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Также артистка рассказала, как она ухаживает за своим голосом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Герзмавы, она с огромной ответственностью и серьезностью подошла к подготовке для этой титульной партии. Для любой оперной певицы роль Адрианы Лекуврер считается одной из самых масштабных и значимых в карьере, отметила артистка. Для Герзмавы, по ее признанию, выступление стало волнительным и в то же время приятным вызовом.

Вокалистка также рассказала, что неизменно бережет свой голос перед крупными выступлениями, соблюдая специальный режим и практикуя так называемые «дни молчания».

«Если у меня есть между спектаклями или премьерами два дня, то я лучше помолчу и не буду разговаривать с журналистами», — объяснила Герзмава.

При этом она добавила, что возможность помолчать выпадает не так часто, поскольку работы очень много. Такая предельная концентрация на подготовке позволяет оставаться в оптимальной вокальной форме, пояснила исполнительница.