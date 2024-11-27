Ханин рассказал о работе Telegram-канала Совета муниципальных образований Подмосковья

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет большое внимание цифровизации. В эпоху цифровизации все Telegram-каналы, все средства коммуникации являются основным драйвером донесения информации. Поэтому было принято решение о создании Telegram-канала, который возьмет на себя всю основную новостную повестку, которая транслируется и на федеральных, и региональных новостных каналах», — сообщил Ханин.

Он отметил, что благодаря этому каналу каждый глава муниципалитета сможет узнать, как идут дела у его соседей. Канал будет рупором Совета муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.