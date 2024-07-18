Хакеры успешно вторгаются в российские компании, притворяясь их начальниками

Согласно данным компании Innostage, в первой половине 2024 года количество атак по схеме FakeBoss, когда злоумышленники представляются руководителями компаний, в России увеличилось примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава подразделения киберразведки SOC CyberART в Innostage Максим Акимов отметил, что около 20% таких атак оказываются успешными, пишет Газета.ru .

Как пояснил Акимов, в ходе FakeBoss атак аферисты связываются с сотрудниками организаций через мессенджеры или электронную почту, выдавая себя за их руководство. После этого злоумышленники под различными предлогами получают доступ к конфиденциальной информации или вынуждают сотрудников открывать вредоносные файлы.

«Результат доверчивости жертвы — потеря доступа к своим учетным записям, заражение компьютера, использование его как точку входа и проникновение хакеров в периметр IT-инфраструктуры компании», — отметил эксперт.

По подсчетам специалистов киберразведки Innostage, в среднем одна из пяти кампаний FakeBoss позволяет хакерам найти сотрудника, готового перейти по предложенным ссылкам или передать запрашиваемую информацию.

Для защиты от подобных атак Акимов порекомендовал обучать персонал основам кибербезопасности, использовать многофакторную аутентификацию и постоянно мониторить активность во внутренней компьютерной сети.