Хакеры сменили стратегии в проведении DDoS-атак

Специалисты «МегаФона» отметили трансформацию методов проведения DDoS-атак. Хотя количество атак уменьшилось примерно на 45%, по сравнению с 2024 годом, они стали более мощными и быстрыми, пишет ИА «Время Н» .

Средняя продолжительность атаки сократилась до 1 часа 45 минут, что на 18% меньше прошлогодних показателей. В первом полугодии 2025 года самая длительная атака продолжалась около трех дней, тогда как в прошлом году подобный инцидент длился более пяти суток.

Аналитики компании провели сравнительное исследование статистики DDoS-атак за первые шесть месяцев текущего и прошлого года, которое выявило эти интересные тенденции в тактике. Хакеры теперь делают упор на интенсивность, а не на продолжительность атак. Показатели мощности увеличились на 18%, достигнув максимума в 710 Гбит/с, как и в прошлом году.

Киберпреступники также сделали ставку на быстроту вместо прежней медлительности, когда они маскировали атаки под обычный трафик. Средняя скорость атак выросла на 39%, а рекордная мощность нападения на клиентов провайдера увеличилась вдвое, достигнув 72 210 пакетов в секунду.

Злоумышленники теперь реже нацелены на телекоммуникационные компании, но продолжают атаковать государственный сектор. Новой популярной мишенью стали провайдеры контента — стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и музыкальные платформы все чаще подвергаются кибератакам. Хорошая новость в том, что компании стали умнее — теперь они редко ждут начала DDoS-атаки, чтобы обратиться за защитой. Таких случаев стало в пять раз меньше, что позволяет быстрее реагировать и эффективнее настраивать защитные системы. По словам специалистов, атакующие постоянно меняют параметры своих атак, пытаясь обойти системы безопасности.