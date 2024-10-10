Хакеры не дремлют: в Кузбассе не открываются сайты судебных инстанций

Официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев заявил, что несмотря на сбои в работе сайтов судебных инстанций региона, граждан информируют о судебных заседаниях при помощи других ресурсов, сообщает Сiбдепо .

«Информация о судебных заседаниях, а также тексты судебных актов <...> временно доступны по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://usdkem.ru/» — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее в соцсетях сообщалось о хакерской атаке на сайты судебных инстанций в Кузбассе. Система вскоре может заработать вновь, но ограничения продлятся по крайней мере до 18 октября. О возобновлении работы ресурсов гражданам сообщат дополнительно.

Сейчас жители также получают необходимую информацию на страницах «ВКонтакте», «Одноклассники» и в Телеграм-канале суда.