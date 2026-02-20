Хакеры научились взламывать умные пылесосы россиян

Специалист по кибербезопасности из компании F6 Сергей Золотухин сообщил, что злоумышленники освоили взлом умных пылесосов. Получив доступ к домашней сети через уязвимости маршрутизатора или подобрав ключ к беспроводному соединению, хакер способен завладеть контролем над всеми подключенными гаджетами, сообщает РИА Новости .

По словам Золотухина, взламывать программное обеспечение «умных» пылесосов уже давно стало возможным. В настоящее время преступники, стремясь к обогащению или иным целям, не только влияют на сознание людей, но и вторгаются в их жилища, где бдительность пользователей гаджетов снижается.

«Пройдя дальше по „цифровому дому“ через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети», — добавил Золотухин.

Как пояснил специалист, визуально обнаружить факт взлома практически невозможно — пылесос, скорее всего, будет продолжать обычную уборку. Однако целью киберпреступников могут стать персональные данные владельцев. Информация, собранная устройством, способна использоваться для манипуляций или шантажа.

Он также обратил внимание, что если в гаджете присутствуют микрофон и камера, то технически они могут вести запись окружения, даже если на уровне программ это заблокировано.

Золотухин подчеркнул, что защищенность пользователей напрямую зависит от их собственной осведомленности в основах цифровой гигиены и от ответственного подхода к использованию «умных» помощников.

