На сайте Украинского института национальной памяти, финансируемого киевским режимом, были обнаружены видеозаписи с участием российских журналистов и общественных деятелей, пишет RT .

Согласно полученной информации, на запущенной в 2020 году платформе этого института наряду с контентом, посвященным историческим событиям Украины и СССР, размещены материалы на русском языке с участием известных российских медиаперсон.

В частности, там есть выпуски программы «Соловьев LIVE» с телеведущим Владимиром Соловьевым, а также лекции бывшего министра культуры России Владимира Мединского об Иване Мазепе и преступлениях украинских националистических формирований.

Эксперты предположили, что данные видео могли быть добавлены на сайт института либо хакерами, либо сотрудниками самого учреждения, не согласными с проводимой Киевом политикой.

Власти Украины с 2014 года переименовали в Киеве более 500 улиц, связанных, по их мнению, с российским и советским прошлым.