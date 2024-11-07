Хакатон серии Tender Hack пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября пройдет очередной хакатон Tender Hack, который организован столичным департаментом по конкурентной политике в рамках модернизации сервисов и функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», передает пресс-служба ведомства.

Темой соревнования является «Разработка автоматизированного сервиса мониторинга котировочных сессий на предмет корректности публикации».

«К участию в хакатоне приглашены студенты высших и средних учебных заведений, разработчики, аналитики и эксперты в сфере госзакупок. Мероприятие для них будет бесплатным при объединении в команду от трех до пяти человек», — сообщили в ведомстве.

Хакатон пройдет в гостинице «Октябрьская» (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 10/118). Финал соревнования состоится в Нижнем Новгороде 6–8 декабря.