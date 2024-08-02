Хайп вокруг фурри вызвал обеспокоенность российского психолога

Психолог и эксперт по религиозным культам Александр Невеев предупредил об опасной тенденции «озверения» людей, связанной с распространением субкультур, таких как фурри, сообщает RuNews24.ru .

По словам Невеева, в последнее время наблюдается все более тревожная тенденция, когда люди добровольно отказываются от своего человеческого облика и начинают подражать животным. Это находит отражение в появлении субкультур, где участники создают образы антропоморфных животных, играют в ролевые игры и придумывают собственных уникальных героев.

Психолог особо отметил, что помимо субкультуры фурри, распространяется и другое явление — «квадробика». В таких случаях дети и подростки буквально подражают животным, издавая звуки, похожие на лай или вой, а также двигаясь на четвереньках. Эти тенденции эксперт счел опасными.

Фурри — субкультура, в которой люди создают себе образы антропоморфных животных.