Хайкин призвал уделять регулярное внимание ветеранам ВОВ в Подмосковье

Нужно оказывать регулярное внимание и заботу ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Подмосковье, заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Самая важная тема — это забота о ветеранах, посещение ветеранов. Работа ведется очень активно, таково призвание волонтеров. Это надо делать постоянно — оказывать внимание ветеранам на регулярной основе», — призвал Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Волонтеры покупают для ветеранов ВОВ продукты и медикаменты, помогают с выгулом домашних животных и проводят мелкий бытовой ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в каждом городе Подмосковья нужно подготовиться к празднованию Дня Победы, так как это важная дата для всей страны и мира. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.