Хайкин: катки в Подмосковье за зиму посетят более 2 млн человек

«Что касается катков, у нас их 45. К 1 декабря у нас открывается 41 каток, и остальные откроются с 7 по 15 число. По всем из них уже ведется работа, монтируется оборудование, пункты проката. Плановое посещение катков на этот год мы прогнозируем порядка 2 миллионов», — сказал Хайкин.

Он добавил, что открытые катки региона обслуживаются специальной техникой для заливки льда, оборудованы теплые пункты проката инвентаря со скамейками для переобувания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.

