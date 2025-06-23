Хайкин: 112 недочетов устранили на пляжах Подмосковья

С 16 по 20 июня было зарегистрировано 202 дефекта на пляжах региона. На сегодняшний день 112 из них устранены и по остальным еще продолжается работа. Об этом сообщил зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Что касается требований к обустройству и содержанию мест отдыха у воды. Они традиционные. Это водолазные обследования и чистка дна, подсыпка песка на береговой полосе, ремонт и покраска пляжных элементов. Это постоянная работа. Понятно, что приходишь, что-то ломается, но здесь важно содержать это все качественно, туалеты, волейбольные площадки мы просим устраивать на территориях, точки торговли и прокаты, обработка территорий и дератизация, наличие контейнерных площадок», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Туалетными модулями на данный момент обеспечены 87 территорий из 115, 28 еще предстоит обеспечить.

«И также очень важная тема — это обустройство контейнерных площадок, чтобы своевременно мусор вывозился. Контейнерные площадки стоят недорого, все коллеги знают, как их устанавливать, какой стандарт по ним. Здесь очень важно заключить контракт с региональными операторами на вывоз мусора. 100 территорий у нас обеспечены контейнерными площадками, 15 — нет. Здесь просим коллег в кратчайшие сроки данными площадками территории обеспечить», — добавил Хайкин.

Также есть дополнительные рекомендации в части дорожно-транспортной инфраструктуры. Здесь важно контролировать подъездные пути, указатели, дежурство сотрудников ГИБДД в выходные дни и в наплыв посетителей, особенно в жаркие дни и в будние, увеличение маршрутов общественного транспорта, содержание остановок в нормативном состоянии и уборка мусора на пути следования по населенным пунктам до пляжей.

«У нас в системе СПКДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — ред.) ведется контроль данных замечаний. Но здесь также прошу коллег постоянно объезжать территории и смотреть за качеством содержания», — заключил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.