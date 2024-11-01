Гжельский университет Подмосковья и благофонд развивают сотрудничество с Китаем

Гжельский государственный университет (ГГУ) и благотворительный фонд «Система» договорились о сотрудничестве с Китаем, направленном на поддержку талантливых студентов и повышение уровня профессиональных компетенций выпускников в отрасли народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Одним из шагов такого сотрудничества стал визит ГГУ, БФ «Система» и объединения «Гжель» в Цзиндэчжэньский университет керамики для выстраивания международного сотрудничества.

Развитие народных художественных промыслов и поддержка молодых кадров в отрасли обретают все большее значение на федеральном уровне. Для решения этих двух задач ГГУ выступает инновационным центром подготовки художников-керамистов. Благотворительный фонд «Система» уже в следующем году поддержит ряд проектов ГГУ, среди которых проведение конкурса выпускных квалификационных работ и стипендиальная программа, направленные на поддержку талантливых студентов университета и колледжа, повышение уровня профессиональных компетенций выпускников, выявление и поддержка перспективных молодых специалистов.

«Возросшее внимание государства к вопросам воспитания и сохранения культурного наследия определяют особое значение вопроса подготовки высококвалифицированных, практикоориентированных и талантливых кадров для предприятий НХП. Безусловно, его решение в современных условиях возможно исключительно при тесном сотрудничестве образовательных организаций и передовых предприятий отрасли», — отметил ректор Гжельского государственного университета, доктор педагогических наук Денис Сомов.

Также фондом, ГГУ и объединением «Гжель» запланирован ряд образовательных и профориентационных мероприятий для школьников, студентов, педагогов и местного сообщества. Среди них карьерные встречи профильных экспертов и представителей работодателя со студентами, тематические ознакомительные стажировки и производственная практика в Объединении «Гжель», экскурсии и мастер-классы, проведение Дней карьеры ГГУ и Объединения «Гжель» для абитуриентов, организация целевого набора и многое другое.

«Сегодня перед народными художественными промыслами стоит особая задача сохранения культурного наследия и формирования образа НХП как современной, динамично развивающейся отрасли. Ее решение требует учета и объединения интересов и возможностей образования и культуры, региональных задач и социальной ответственности бизнеса. Особую роль занимает вопрос привлечения молодых кадров –креативных и амбициозных молодых людей, с уважением относящихся к многовековым традициям. Мы уверены, что реализация планов, намеченных в рамках сотрудничества с Гжельским государственным университетом и Благотворительным фондом „Система“ позволит увидеть позитивные изменения отрасли уже в ближайшее время», — отметил генеральный директор ООО «Гжель — художественные мастерские» (Объединение «Гжель») Петр Сивов.

Важным шагом в развитии сотрудничества стало посещение делегацией ГГУ, БФ «Система» и объединения «Гжель» Китайской Народной Республики, в рамках которого состоялся визит в столицу фарфора — город Цзиндэчжэнь и Цзиндэчжэньский университет керамики.

Университеты двух всемирно известных центров фарфора, ГГУ и Цзиндэчжэньский университет керамики, договорились о сотрудничестве и развитии культурного обмена в области академических исследований, для чего будут организованы программы обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами, проведение совместных исследований и обмен учебной литературой и публикациями и многое другое.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ГГУ, доктор педагогических наук Денис Сомов и президент Цзиндэчжэньского университета керамики, профессор и научный руководитель Центральной академии изящных искусств Китая, заместитель председателя Китайской ассоциации художников городской скульптуры, директор Китайской ассоциации художников Лу Пинчан.

В условиях развития российской экономики и потребности в высококвалифицированных кадрах все большее значение обретает задача создания инновационных практик сотрудничества образования, науки и работодателей при участии государственных институтов и институтов развития. Дальнейшее взаимодействие Фонда, ГГУ и Объединения «Гжель» направлено на создание и мультипликацию механизмов такого взаимодействия.

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности.

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