Гжельские мишки из Раменского стали наградами звездной премии

Уникальные статуэтки вручили в качестве наград победителям церемонии, на которой традиционно отмечают выдающихся деятелей кино, театра, музыки и других творческих сфер.

Каждая фигурка изготовлена вручную местными мастерами и расписана в классической гжельской технике. При создании наград художники опирались на традиционные работы промысла, но переосмыслили их в современном ключе.

«Это отражение современного искусства, но в переплетении с историей русского народного промысла», — прокомментировала Ирина Володченко, куратор коллаборации и представитель АФК «Система».

«У звезд шоу-бизнеса и гжельского фарфора больше общего, чем кажется: и те, и другие проходят огонь, испытания и становятся по-настоящему ценными. Именно эту идею мы вложили в создание вручную расписанных фарфоровых мишек», — отметила Светлана Матвеева, председатель совета директоров Объединения «Гжель».

