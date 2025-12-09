Гуцан поручил детально проанализировать судьбу изъятого имущества
Генеральный прокурор России Александр Гуцан в своем первом интервью в новой должности сообщил о проведении детального анализа судьбы имущества, изъятого в доход государства, сообщает ТАСС.
По его словам, по результатам этой работы будут приняты дополнительные меры для повышения эффективности системы.
«Убежден, что изымаемые средства, как у коррупционеров, так и у любых других преступников должны работать на реализацию государственных интересов и иметь социальную направленность», — подчеркнул Гуцан.
Он отметил, что действенным инструментом против взяточников является лишение возможности распоряжаться преступными средствами, и ключевую роль в этом играет конфискация имущества.
Совершенствование ее механизмов стало одной из главных тем на недавней коллегии Генпрокуратуры в конце ноября.
