сегодня в 20:28

ГУРБ Подмосковья предупреждает о последствиях работы с иностранными разведками

В Подмосковье правоохранительными органами продолжается выявление граждан, сотрудничающих с иностранными разведками. Как правило, представители спецслужб выбирают будущих агентов из числа нуждающихся в денежных средствах граждан и лиц, находящихся в подавленном состоянии из-за различных неурядиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В некоторых случаях к участию в такой деятельности привлекаются несовершеннолетние ввиду своей доверчивости. Контакт, как правило, происходит в социальных сетях и мессенджерах.

В зависимости от «кандидата», злоумышленники-манипуляторы, используя психологические приемы — шантаж, угрозу распространения якобы имеющихся компрометирующих материалов, уговоры, помощь в поисках лучшей жизни и заработка, понуждают гражданина к противоправным действиям в отношении органов власти, объектов критической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса.

Находясь под таким влиянием, недальновидные граждане, не осознавая последствий своих действий, начинают подготавливать либо совершать такие преступления как:

«государственная измена» (лишение свободы от 12 до 20 лет);

«сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (лишение свободы от 3 до 8 лет);

«шпионаж» (лишение свободы от 10 до 20 лет);

«оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ» (лишение свободы от 10 до 15 лет);

«посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (лишение свободы от 12 до 20 лет);

«террористический акт» (лишение свободы от 12 до 20 лет).

Результат от такого «сотрудничества» для агента всегда один — неизбежное наказание за свои действия, а для общества и государства — невосполнимые потери близких, нарушение нормальной жизнедеятельности страны.

ГУРБ Московской области информирует жителей Подмосковья: если на вас вышли неизвестные и пытаются склонить к сотрудничеству, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы по номеру 112. Важно провести соответствующие беседы с несовершеннолетними детьми, которые наиболее подвержены влиянию.

