ГУРБ Подмосковья посоветовало, что делать при взломе аккаунта Telegram
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Ежегодно в Telegram увеличивается число мошенников, которые крадут аккаунты пользователей. Это чревато не только потерей доступа в мессенджер, но и утечками чувствительной информации, так как многие пользователи хранят в своих аккаунтах банковские реквизиты, паспортные данные. Это привлекает злоумышленников, а число взломов аккаунтов постоянно растет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Как взламывают Telegram
Telegram постоянно ужесточает меры безопасности, хакеры ищут новые пути взлома мессенджера. В настоящее время самые популярные из них включают:
- Фейковые сайты и аккаунты. Один из самых распространённых методов — мошенники отправляют письма, якобы от имени администрации Telegram, запрашивая ваши личные данные. Никогда не доверяйте таким сообщениям, если они не приходят с официального сайта ( https://telegram.org).
- Вредоносные ссылки. Хакеры могут прислать вам заманчивые предложения, например, «подписка на Telegram Premium». Если вы перейдете по ссылке или отсканируете QR-код, вирус может заразить ваше устройство и украсть важную информацию.
- Сканирование физического QR-кода. Мошенники наклеивают поддельные QR-коды на улицах, маскируя их под реальные. Сканировав такой код, вы потенциально можете попасть на фальшивую страницу, где потребуется ввести свои данные.
- Поддельные приложения. Будьте осторожны с «усовершенствованными» версиями Telegram, особенно для Android. Загрузка таких приложений может привести к установке вредоносного ПО, которое украдёт ваши данные вместе с аккаунтом.
- Дублирующая сим-карта. Мошенники могут заказать дублирующую SIM-карту на ваше имя и получить доступ к вашим социальным сетям и банковским картам.
- Взлом Telegram-ботов и каналов. Некоторые каналы работают без контроля владельца, что позволяет злоумышленникам размещать спам и использовать страницы в своих интересах.
Как понять, что Telegram взломали?
На взлом аккаунта в мессенджере могут указывать несколько признаков:
- Пропажа или добавление подписок и сообщений;
- Изменение картинки аватара или сведений в личном профиле;
- Подозрительная активность в чатах аккаунта;
- Проблемы с авторизацией, доступом к аккаунту, автоматический выход из системы;
- Уведомления о входе в мессенджер с незнакомого устройства или местоположения.
Что делать, если взломали Telegram?
Если аккаунт все же был взломан, нужно предпринять следующие шаги:
- Проверьте активные сеансы. Зайдите в раздел «Показать все сеансы». Если увидите незнакомые устройства или геолокации, немедленно выберите «Завершить все сеансы». Это закроет доступ мошенников к вашему аккаунту!
- Восстановите доступ через SMS. Если после взлома прошло более 24 часов и вы потеряли доступ, получите код для восстановления аккаунта.
- Обратитесь в техподдержку Telegram. Если ничего не помогает, заполните форму на официальном сайте мессенджера — они помогут восстановить доступ.
- Создайте новый аккаунт. Если восстановление старого аккаунта невозможно, создайте новый с тем же номером телефона.
- Заблокируйте SIM-карту. Если ваш смартфон украли, немедленно свяжитесь с оператором и заблокируйте карту. После этого вы сможете получить новую с прежним номером и войти в аккаунт.
Также важно помнить, что действовать следует быстро, потому что некоторые злоумышленники после кражи данных удаляют аккаунты жертв.
Как защитить свой аккаунт в Telegram: простые шаги
- Настройки конфиденциальности. Зайдите в раздел «Настройки» и выберите «Конфиденциальность и безопасность».
- Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который предотвратит взлом вашего аккаунта.
- Остерегайтесь сомнительных ссылок. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам — это может привести к заражению устройства вредоносным ПО.
- Используйте сложные пароли. Не сводите безопасность к простым комбинациям — создайте надежный пароль, чтобы защитить свой аккаунт.
- Регулярно проверяйте активные сессии. Убедитесь, что вы контролируете все устройства, с которых был осуществлен вход в ваш аккаунт.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно повысить безопасность своего аккаунта в Telegram.
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