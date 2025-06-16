ГУРБ Подмосковья посоветовало, что делать при взломе аккаунта Telegram

Ежегодно в Telegram увеличивается число мошенников, которые крадут аккаунты пользователей. Это чревато не только потерей доступа в мессенджер, но и утечками чувствительной информации, так как многие пользователи хранят в своих аккаунтах банковские реквизиты, паспортные данные. Это привлекает злоумышленников, а число взломов аккаунтов постоянно растет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Как взламывают Telegram

Telegram постоянно ужесточает меры безопасности, хакеры ищут новые пути взлома мессенджера. В настоящее время самые популярные из них включают:

Фейковые сайты и аккаунты . Один из самых распространённых методов — мошенники отправляют письма, якобы от имени администрации Telegram, запрашивая ваши личные данные. Никогда не доверяйте таким сообщениям, если они не приходят с официального сайта ( . Один из самых распространённых методов — мошенники отправляют письма, якобы от имени администрации Telegram, запрашивая ваши личные данные. Никогда не доверяйте таким сообщениям, если они не приходят с официального сайта ( https://telegram.org ).

Вредоносные ссылки . Хакеры могут прислать вам заманчивые предложения, например, «подписка на Telegram Premium». Если вы перейдете по ссылке или отсканируете QR-код, вирус может заразить ваше устройство и украсть важную информацию.

Сканирование физического QR-кода . Мошенники наклеивают поддельные QR-коды на улицах, маскируя их под реальные. Сканировав такой код, вы потенциально можете попасть на фальшивую страницу, где потребуется ввести свои данные.

Поддельные приложения . Будьте осторожны с «усовершенствованными» версиями Telegram, особенно для Android. Загрузка таких приложений может привести к установке вредоносного ПО, которое украдёт ваши данные вместе с аккаунтом.

Дублирующая сим-карта . Мошенники могут заказать дублирующую SIM-карту на ваше имя и получить доступ к вашим социальным сетям и банковским картам.

Взлом Telegram-ботов и каналов. Некоторые каналы работают без контроля владельца, что позволяет злоумышленникам размещать спам и использовать страницы в своих интересах.

Как понять, что Telegram взломали?

На взлом аккаунта в мессенджере могут указывать несколько признаков:

Пропажа или добавление подписок и сообщений;

Изменение картинки аватара или сведений в личном профиле;

Подозрительная активность в чатах аккаунта;

Проблемы с авторизацией, доступом к аккаунту, автоматический выход из системы;

Уведомления о входе в мессенджер с незнакомого устройства или местоположения.

Что делать, если взломали Telegram?

Если аккаунт все же был взломан, нужно предпринять следующие шаги:

Проверьте активные сеансы . Зайдите в раздел «Показать все сеансы». Если увидите незнакомые устройства или геолокации, немедленно выберите «Завершить все сеансы». Это закроет доступ мошенников к вашему аккаунту!

Восстановите доступ через SMS . Если после взлома прошло более 24 часов и вы потеряли доступ, получите код для восстановления аккаунта.

Обратитесь в техподдержку Telegram . Если ничего не помогает, заполните форму на официальном сайте мессенджера — они помогут восстановить доступ.

Создайте новый аккаунт . Если восстановление старого аккаунта невозможно, создайте новый с тем же номером телефона.

Заблокируйте SIM-карту. Если ваш смартфон украли, немедленно свяжитесь с оператором и заблокируйте карту. После этого вы сможете получить новую с прежним номером и войти в аккаунт.

Также важно помнить, что действовать следует быстро, потому что некоторые злоумышленники после кражи данных удаляют аккаунты жертв.

Как защитить свой аккаунт в Telegram: простые шаги

Настройки конфиденциальности . Зайдите в раздел «Настройки» и выберите «Конфиденциальность и безопасность».

Включите двухфакторную аутентификацию . Это дополнительный уровень защиты, который предотвратит взлом вашего аккаунта.

Остерегайтесь сомнительных ссылок . Никогда не переходите по подозрительным ссылкам — это может привести к заражению устройства вредоносным ПО.

Используйте сложные пароли . Не сводите безопасность к простым комбинациям — создайте надежный пароль, чтобы защитить свой аккаунт.

Регулярно проверяйте активные сессии. Убедитесь, что вы контролируете все устройства, с которых был осуществлен вход в ваш аккаунт.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно повысить безопасность своего аккаунта в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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