ГУРБ Подмосковья и управление Минюста РФ по МО будут бороться с экстремизмом

В Москве подписано соглашение о взаимодействии между управлением министерства юстиции РФ по Московской области и Главным управлением региональной безопасности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

За последний год активно идет работа по обновлению законодательства в сфере противодействия экстремизму с учетом текущей ситуации. В конце прошлого года президент подписал новую стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации. В ней обозначены основные задачи государственной политики в сфере противодействия экстремизму:

повышение эффективности государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму, представляющей собой мероприятия по сбору, анализу и оценке информации о развитии общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, создающих условия для возникновения проявлений экстремизма;

консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму и заинтересованных организаций;

совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;

апробация новых или модернизация ранее используемых подходов/методов и способов профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.

Подписанное соглашение всецело направлено на реализацию указанных задач, предусматривает дальнейшую совместную профилактическую работу по вопросам, связанным с противодействием экстремизму, а также активное взаимодействие в целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации на территории Московской области в пределах полномочий сторон.

«Заключение обновленного соглашения — важный этап в нашей совместной работе, позволяющий оперативно обмениваться информацией. Сегодня в условиях осложненной общественно-политической ситуации с учетом проведения специальной военной операции, интенсификации миграционных процессов в Московской области, а также нарастания уровня террористических угроз в регионе особую актуальность приобретает вопросы предупреждения экстремистских проявлений. Наши совместные договоренности, закрепленные в документе, направлены на противодействие современным вызовам», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.