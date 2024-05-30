ГУРБ Подмосковья 18 июля проведет семинар по вопросам противодействия коррупции

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18 июля в Доме правительства Московской области пройдет семинар по актуальным вопросам противодействия коррупции в деятельности подведомственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ведомство организовывает обучение в соответствии с подпунктом «а» пункта 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Он утвержден Указом президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».

Семинар предназначен для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях Подмосковья. Его проведут сотрудники АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения».

Дополнительную информацию о рассматриваемых на семинаре вопросах можно уточнить по телефону: 8(499)390-00-64, адрес электронной почты: info@fuap.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.