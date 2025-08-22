Гумпомощь из Ленинского округа передали бойцам направления Сватово-Кременная

В здании администрации Ленинского городского округа при содействии территориального отдела, предприятия «Гипсобетон» и центра «Стратегия» передали бойцу с позывным «Ярус» комплект необходимых вещей, строительных инструментов и материалов, а также детские письма, которые он доставит в зону боевых действий направления Сватово-Кременная. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы благодарны администрации округа за организацию сбора гуманитарной помощи и возможность внести свой вклад в это важное дело. Узнав о потребностях, мы собрали необходимые наборы для участников СВО и передали их в администрацию. Также мы поддерживаем сотрудников нашего предприятия, ушедших добровольцами на фронт, и постоянно поддерживаем с ними связь. Мы сопереживаем всему происходящему, разделяем трудности и радуемся успехам наших военнослужащих», — отметил коммерческий директора АО «Гипсобетон» Олег Гаврилов.

Сообщается, что на встрече вместе с бойцом присутствовала его супруга Ольга, которая является участницей проекта «Жизнь после победы», инициированным партией «Единая Россия». В нём принимают участие матери и жены участников специальной военной операции.

«Это замечательная программа, и мне она очень нравится. Она помогает справиться с эмоциями и дождаться встречи с супругом или сыном. В рамках проекта проводятся различные лекции и встречи, и просто оказывается необходимая поддержка. Общение с единомышленниками, с людьми, которые тебя понимают, позволяет легче находить общие темы. Я участвую в проекте не только как получатель помощи, но и как волонтер. Имея собственный зоомагазин, я могу оказывать гуманитарную помощь и поддержку животным, которых там немало, а также, конечно, в личных целях, так как это очень важно», — рассказала жена военнослужащего Ольга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.