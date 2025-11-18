Гумгруз для военнослужащих Донецкого направления отправили из Ленинского округа

«Запрос на сбор помощи поступил от матери одного из бойцов и самих военнослужащих. Благодаря содействию администрации Ленинского округа и таджикской диаспоры, необходимые вещи были собраны. Помощь оказывается на постоянной основе, отправки осуществляются еженедельно, порой и дважды в неделю. На склад привозят груз, который мы формируем и распределяем по разным направлениям. Мы стремимся делать все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым», — рассказала организатор движения «Пчелки добрых дел» Ольга Кудинова. Уточняется, что в состав гуманитарной помощи вошли не только продукты с долгим сроком хранения и консервы, но и комплектующие для дронов, теплая одежда, обувь, средства гигиены, влажные салфетки, маскировочные сети и другие необходимые предметы. «Чтобы наши ребята на передовой ни в чем не нуждались, им доставляют необходимые вещи. С помощью дронов тем, кто оказался в трудной ситуации, сбрасывают еду, воду и другие предметы первой необходимости. Везем туда все, что можем отвезти», — добавила мама военнослужащего Ирина. В Ленинском округе действуют постоянные пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают на базе всех территориальных отделов администрации Ленинского городского округа, в здании кинотеатра «Искра», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия», в военно-патриотической центре «Стратегия» и в ряде других территорий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.