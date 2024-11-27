Гуманитарный пункт «Электростальский тыл» еженедельно отправляет помощь в зону СВО

Гуманитарный пункт «Электростальский тыл» продолжает свою работу. В сборе гумпомощи принимают участие жители, активисты и волонтеры, а также предприниматели и представители различных организаций и учреждений городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В пункте ведется активная работа: здесь трудятся волонтеры, они принимают вещи и собирают грузы для дальнейшей отправки. Также мастерицы продолжают плести маскировочные сети. Вся собранная помощь еженедельно направляется нашим военнослужащим в зону специальной военной операции, а также нашим землякам в госпитали, где они восстанавливают своё здоровье.

Помочь может любой желающий. Гуманитарный пункт «Электростальский тыл» расположен по адресу: проспект Ленина, д. 36 (Библиотека имени К. Г. Паустовского, вход со стороны абонемента). Приемные дни гуманитарного пункта: вторник и четверг с 17:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 13:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.