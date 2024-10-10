Гумгруз собрали Волонтеры Молодежного центра «Авангард» в Павловском Посаде

Волонтеры Молодежного центра «Авангард» в Павловском Посаде собрали гуманитарную помощь для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, бережно погрузили одежду и предметы первой необходимости, которые отправились в распределительный центр, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помощь в предоставлении автомобиля им оказала компания АО «ЭКОлаб».

«Мы участвуем в сборе гуманитарной помощи не первый год. Находясь в зоне СВО наши соотечественники нуждаются в нашей поддержке. Да и получить весточку из дома тоже всегда приятно и поднимает боевой дух. Мы знаем, что предметов первой необходимости постоянно не хватает, особенно в таких „спартанских“ условиях. Именно поэтому сегодня мы отправили в распределительный центр эти товары. Будем и дальше продолжать помогать нашим бойцам и собирать все необходимое для них», — отмечают волонтеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.