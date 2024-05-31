Гуманитарную помощь передали в зону СВО из Балашихи

Из микрорайона Гагарина Балашихи в зону СВО отправили гуманитарный груз. В отправке приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат от «Единой России» Сергей Чураков, депутаты горсовета Балашихи Олег Зверев и Александр Пашкевич, волонтёры и неравнодушные жители, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В зону СВО из Балашихи собрали 300 блиндажных свечей для бойцов, которые сделали по партийной акции «Светоч для героя» при помощи школьников и волонтеров. Это небольшие парафиновые горелки из гофрокартона, которые можно использовать в полевых условиях. Горит такая свеча около восьми часов.

Также в гуманитарный груз вошли 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязанных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран, исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить и почувствовать поддержку жителей Балашихи», — сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Сбор гуманитарных грузов в зону СВО из Балашихи происходит на постоянной основе. Недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль Лада Нива, генераторы и другие товары, которые необходимы нашим воинам.

В Балашихе открыты два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах приёма размещена на сайте volontermo.ru.

Также можно обратиться за помощью в Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на базе центра «Семья» в Московском проезде, 13 или по телефону +7 901 584-02-70. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.