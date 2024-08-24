Гуманитарную помощь отправили в Курск из Долгопрудного

Около тонны продуктов питания, предметов обихода и канцелярских принадлежностей отправили в Курскую область. Это уже третья партия гуманитарной помощи, собранной в округе.

" Благодарен за гражданскую позицию, солидарность, очень действенное участие в том, что требует оперативного реагирования, поддержки людей, наших соотечественников, оказавшихся в труднейших жизненных обстоятельствах», — сказал глава горокруга Долгопрудный Владислав Юдин.

Сейчас отправили много детских товаров, школьных принадлежностей, продуктов питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.