Гуманитарную помощь отправили из Рузского округа жителям Курской области

4 тонны гуманитарной помощи отправлено и Рузского округа для жителей Курской области, пострадавшим от действий ВСУ. Ружане собрали одежду, обувь (детскую, женскую, мужскую), игрушки, средства личной гигиены, медикаменты, постельное белье провизию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сборе гуманитарной помощи и в ее погрузке приняли участие жители Рузы, поселка Тучково и поселка Дорохово, а также Благотворительный фонд «ТРОЯ», депутаты Совета депутатов Рузского городского округа, Рузское отделение «Русской общины» и местный предприниматель Юрий Петрович Дорофеев, который лично доставит груз жителям Курской области.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Как всегда, быстро отреагировали на призыв о помощи и очень оперативно собрались и помогли в погрузке. Делаем одно и очень важное дело. Вместе мы сила!» — прокомментировал руководитель благотворительного фонда «ТРОЯ», советник Главы Рузского городского округа Константин Кузьмин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.