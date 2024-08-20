Гуманитарную помощь отправили из Балашихи жителям Курской области

Волонтеры фасовали груз во Всемирный день гуманитарной помощи в Общественной палате округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

В состав гумпомощи вошли продукты длительного хранения, а также необходимые вещи для пострадавших жителей приграничных районов Курской области.

Всего из Балашихи в Курскую область уже отправили более 210 тонн гумпомощи. Все доставляется в рамках благотворительной акции «Доброе дело».

Если и вы хотите помочь, в округе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Ознакомиться с адресами можно здесь.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.