Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправили из Балашихи

В состав груза вошли медикаменты, средства личной гигиены, письма, а также сухие пайки.

«Помощь адресная: она предназначена для полевых госпиталей, а также для наших воинов, которые сейчас находятся на фронте. Гуманитарный груз всегда собирается в тандеме с партией „Единая Россия“, неравнодушными жителями и предприятиями нашего города. Отмечу наших жителей, которые приносят в пункты приема гуманитарной помощи теплые носки, ведь холода уже наступают. Если носки сохраняют тепло ног, то письма школьников передают им тепло сердец нашего надежного тыла, который поддерживает их отсюда», — сказала Елена Жарова.

Также в сборе и отправке гумпомощи приняла участие первичная профсоюзная организация «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Московской области: она передала 20 комплектов постельного белья и 20 простыней для полевых госпиталей. Это первое сотрудничество организации с Региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, и в дальнейшем оно обязательно продолжится.

«Медики всегда на передовой, даже в мирной жизни. А если говорить о медработниках, которые сейчас находятся в зоне СВО, то от них зависит очень многое — жизни наших ребят. И если у врачей возникают бытовые трудности, это усложняет выполнение их задач. Сегодня мы привезли от нашей профсоюзной организации белье для госпиталей. Думаю, это очень важно: оно поможет и нашим специалистам, и, главное, нашим бойцам быстрее выздороветь, вернуться в строй, а потом — домой с победой», — сказала председатель профсоюзной организации Наталья Романько.

Гуманитарный груз общим объемом около 300 кг направится в подразделения, с которыми мотоклуб «Ночные волки» сотрудничает напрямую: отряд «Пятнашка», Невскую добровольческую бригаду добровольческого корпуса и 242-й полк. Кроме того, часть помощи предназначена для детского социального центра в Донецке, где находятся дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.