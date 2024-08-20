Гуманитарная помощь из Сергиева Посада отправлена в Курскую область

Сторонники партии «Единая Россия» при содействии предпринимателей собрали для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области продовольствие и вещи первой необходимости. Для комфортного проживания беженцев в пунктах временного размещения закуплены микроволновые печи, кулеры, раскладушки, постельное белье, средства гигиены, детские принадлежности и многое другое, передает пресс-служба администрации городского округа.

В сборе участвуют и другие подмосковные отделения «Единой России». Все имущество сначала доставляется на центральный пункт в Реутове, а затем эшелон из фур выезжает в Курск. Такие рейсы проходят еженедельно. Ближайший запланирован на пятницу 23 августа.

Старшим в колонне на этой неделе поедет депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев. На маршруте, кроме Курска, будут и другие точки остановки.

«Далее мы отправимся в Луганск. Там в одну из последних поездок, мы затронули тему, что у нас есть такой замечательный проект „Добрая комната“. В медицинских учреждениях мы создаем детское пространство, чтобы скрасить ожидание приема врача. Такие комнаты уже есть по всей Московской области, а теперь будет и в Луганске. Мы посетили одну из центральных больниц и определили, где её лучше разместить. И вот машина с волонтерами и художником уже выезжает туда», — рассказал Олег Гаджиев.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа предоставила транспорт для доставки гуманитарного груза на место сбора и отправки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.