«Гулоболт»: «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

сегодня в 14:08

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучало новое закодированное сообщение — «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467».

УВБ-76, также известная как «Жужжалка», — это таинственная радиостанция, которая транслирует высокочастотный сигнал, предположительно, военного характера.

УВБ-76 передает повторяющийся звук, который часто описывает как «жужжание» или «пульсацию». Сигнал звучит в постоянной манере, прерываемой редкими сообщениями на русском языке с числами или кодами.

Считается, что станция используется как часть системы связи для российских военных или спецслужб, возможно, для передачи команд или предупреждений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.