ГУФССП РФ по Подмосковью сообщило гражданам о переезде одного из своих отделений

Судебные приставы специализированного межрайонного отделения по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области осуществляют личный прием граждан по новому адресу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий из здания Главного управления переехало по адресу: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 12.

Режим работы: понедельник–четверг: 09.00-18.00, пятница: 09.00-16.45

Приемные дни по записи: вторник: 09.00-13.00, четверг: 13.00-18.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Дежурный сотрудник принимает ежедневно в часы работы отделения.

Номер телефона: 8(498)568-98-30 (доб. 7587, 7577, 7578),

электронная почта: osp50057@r50.fssp.gov.ru.

Функция записи на личный прием доступна лицам, зарегистрированным на портале Госуслуг. Воспользоваться данным сервисом возможно так же и на официальном сайте ГУФССП России по Московской области.

Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим. Запись производится на имеющиеся свободные периоды времени. Можно записаться на определенную дату по одному вопросу один раз в сутки. Сервис записи работает в режиме онлайн. Время приема бронируется при условии заполнения всех обязательных полей, выбора даты и времени приема и нажатия кнопки «Запись на личный прием». На указанный заявителем адрес электронной почты будет направлена копия талона-подтверждения.

Рекомендуем указать вопрос, с которым хотите обратиться. В этом случае должностное лицо сможет заранее подготовиться к приему, что будет способствовать более эффективному и быстрому решению вопроса.

Личный прием осуществляется строго в назначенное время. При себе необходимо иметь паспорт и талон-подтверждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.