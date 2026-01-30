ГУФССП Подмосковья подвело итоги контроля за возвратом долгов в 2025 г

ГУФССП России по Московской области в 2025 году рассмотрело 1 709 обращений жителей региона о нарушениях при возврате просроченной задолженности и наложило штрафы на сумму более 10,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В 2025 году на территории Московской области работали 37 организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Среди них — 15 профессиональных коллекторских агентств, 9 микрофинансовых организаций, 3 кредитные организации и 10 подразделений юридических лиц из других регионов.

Сотрудники ГУФССП рассмотрели 1 709 обращений граждан о нарушениях закона № 230-ФЗ при взыскании долгов, что на 11,4% больше, чем в 2024 году. Основными нарушителями, по данным ведомства, стали микрофинансовые организации.

В 2025 году должностные лица управления составили 126 административных протоколов по статье 14.57 КоАП РФ в отношении юридических лиц, нарушивших права граждан. Кроме того, регулярно проводились внеплановые выездные проверки и оформлялись протоколы при выявлении нарушений.

Общая сумма штрафов, наложенных в 2025 году, составила 10 млн 510 тыс. рублей. В федеральный бюджет, с учетом взыскания штрафов за прошлый год, перечислено 11 млн 900 тыс. рублей, сообщил руководитель управления Андрей Тагаев.

ГУФССП напоминает, что граждане могут обратиться по вопросам защиты своих прав при взыскании долгов письменно, лично по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, через интернет-приемную на сайте r50.fssp.gov.ru или по телефону 8 (498) 568-98-30.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.