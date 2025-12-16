ГУФССП по Московской области уточнил способы связи с приставами в 2025 году

ГУФССП России по Московской области напомнил жителям региона о доступных способах связи с судебными приставами и получения информации по исполнительным производствам в 2025 году, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Федеральная служба судебных приставов отметила, что одной из основных проблем граждан остается сложность дозвона до судебного пристава-исполнителя. По телефону сотрудники не консультируют по конкретным исполнительным производствам из-за невозможности идентификации звонящего.

Для получения информации рекомендуется использовать портал Госуслуг, где доступны основные сервисы ФССП России. Также работает голосовой помощник «Полина» в кол-центре ФССП по номеру 8 (800) 303-00-00. Расширенные данные предоставляются после подтверждения личности с помощью ИНН или СНИЛС.

В ГУФССП по Московской области справочную информацию можно получить по телефону 8 (498) 568-98-30. Добавочные номера подразделений и адреса размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Контакты». Там же указаны режим работы и электронные адреса подразделений.

Дежурные сотрудники подразделений отвечают на вопросы без предварительной записи с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. Они предоставляют информацию о ходе исполнительного производства, выдают копии документов, принимают заявления и ходатайства.

Для процессуальных решений требуется личный прием, который проводится по вторникам с 9:00 до 13:00 и по четвергам с 13:00 до 18:00. Записаться можно через электронный сервис «Запись на прием» на сайте ведомства.

На сайте также работает «Интернет-приемная» для подачи заявлений, жалоб и предложений. Актуальную информацию об исполнительных производствах можно узнать через сервис «Банк данных исполнительных производств». В разделе «Вопрос-ответ» размещены ответы на часто задаваемые вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.