сегодня в 10:23

ГУФСИН России по Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с БФ «Русская Береза»

В рамках реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» между ГУФСИН России по Московской области и Благотворительным фондом «Русская Береза» подписано соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Свои подписи в документе поставили заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова и руководитель благотворительного фонда Оксана Гарнаева.

В рамках достигнутых договоренностей на базе Благотворительного фонда «Русская Береза» открыт Центр постпенитенциарной пробации, в котором будут оказывать помощь женщинам, освободившимся из мест лишения свободы с детьми.

После подписания соглашения стороны обсудили планы о дальнейшей деятельности Центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.