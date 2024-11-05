В Московской области в Мастерской управления «Сенеж» прошел Всероссийский форум «Лидер — 2024». Мероприятие собрало представителей всех территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России для обсуждения актуальных вопросов отечественной пенитенциарной системы, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участниками молодежного форума стали и сотрудники ГУФСИН России по Московской области: инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН Валерий Привалов и преподаватель Межрегионального учебного центра Любовь Коротких.

Насыщенная программа форума включала в себя спортивные, творческие и научные мероприятия, встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и известными людьми, в том числе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Султаном Хамзаевым. За прошедшие дни участники заезда успели пройти обучающую программу «Основы добровольческой деятельности, положительный опыт, особенности реализации в условиях службы в силовых структурах», поучаствовать в дискуссии «Вызовы современной России» и обменяться мнениями по вопросам организации общественно-политической и социальной работы, реализации молодежной политики в федеральных органах исполнительной власти и силовых структурах.

В подведении итогов форума «Лидер — 2024» принял участие директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев. Поддержать участников и наградить победителей также приехали заместитель Министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, начальник Департамента правового обеспечения деятельности правоохранительных органов Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Александр Огрохин, начальник Департамента государственной службы в правоохранительных органах Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Вячеслав Власов, заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Матвеенко, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Салих Шамсунов, президент благотворительного фонда «Достойно Есть», член Общественного совета при ФСИН России Илья Аристов, начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров.

Глава пенитенциарного ведомства Аркадий Гостев обратился к присутствующим с приветственным словом, отметив, что в настоящее время в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации проходят службу более 95 с половиной тысяч работников в возрасте до 35 лет, что составляет около 53% от общего числа сотрудников УИС. Также в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы функционирует более тысячи Советов молодых специалистов, в состав которых входят почти 14 тысяч сотрудников. В связи с тем, что молодые специалисты — ценный кадровый ресурс, предложен ряд инициатив, направленных на привлечение молодых людей на службу и сохранение кадрового ядра.

Среди них: увеличение денежного довольствия, повышение предельных специальных званий по некоторым должностям, снижение нагрузки отдельной категории сотрудников, ежемесячные поощрительные выплаты сотрудникам, имеющим ученую степень, спортивные звания или разряды, государственные и ведомственные награды ФСИН России.