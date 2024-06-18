Губят психику россиян: в Думе попытаются добиться запрета рекламы экстрасенсов

В ГД внесен законопроект о запрете рекламы экстрасенсов в Сети и СМИ

В Госдуму внесли законопроект под авторством зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова. Парламентарий предложил запретить рекламу экстрасенсов, провидцев, магов и колдунов в прессе и интернете, сообщает Life.ru со ссылкой на имеющейся в распоряжении документ.

По словам Спиридонова, если проект пройдет все чтения, то рекламирующим «магические» услуги россиянам будет грозить административный штраф. Провинившиеся должностные лица станут обязаны заплатить от 4 до 20 тысяч рублей, а юрлица — вплоть до миллиона рублей.

«Такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье наших граждан», — сказал Спиридонов.

Помимо этого, добавил законодатель, реклама магов и экстрасенсов «в корне противоречит» президентскому указу о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей.