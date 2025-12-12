Губернский колледж в Серпухове стал победителем Всероссийского патриотического конкурса

Губернский колледж городского округа Серпухов одержал победу во Всероссийском конкурсе «Дорога Памяти». Команда колледжа в составе заместителя директора по воспитательной работе Екатерины Кузнецовой, советника директора по воспитанию Татьяны Ключанских и студентки специальности «Преподавание в начальных классах» Валерии Полниковой стала единственным победителем от Московской области среди более чем тысячи конкурсных работ со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс «Дорога Памяти» — это масштабная инициатива, реализуемая в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе» при значимой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его главная цель — не только военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и развитие у молодежи цифровых навыков через формирование общедоступного ресурса.

Педагоги и студентка активно участвовали в онлайн-мастер-классах и практикумах, совершенствуя свои знания и умения. Кульминацией их работы стало создание уникального контента: они написали детализированные wiki-статьи о памятных местах, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны на территории городского округа Серпухов. Они также разработали виртуальные панорамы этих исторических объектов.

Их работа, наряду с проектами других победителей, станет частью грандиозной виртуальной онлайн-карты Российской Федерации. Эта карта позволит сохранить и передать будущим поколениям память о героическом прошлом нашей страны, сделав доступными для изучения и осмысления тысячи исторических мест, посвященных подвигам и жертвам во имя Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.