Губерниев призвал обсудить загрязнение российских рек вместо критики воды в Сене

Губерниев: пора обратить внимание на состояние водоемов в России, а не на Сену

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что общественности следует переключить внимание с проблемы загрязнения воды в парижской Сене на состояние водных объектов в самой России, пишет Газета.ru .

В своем Telegram-канале Губерниев отметил, что, по его наблюдениям, отечественные СМИ и общественность уделяют слишком много внимания экологическим вопросам, связанным с рекой во Франции, где сейчас проходят летние Олимпийские игры. По мнению журналиста, вместо этого стоило бы более пристально взглянуть на ситуацию с загрязнением водоемов в России.

«Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны?» — задался вопросом комментатор.

Во время тренировочного заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже соревнования пришлось отменить из-за плохого качества воды в Сене. Это вызвало широкую критику в адрес организаторов Игр.