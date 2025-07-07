Губернаторские карусели Подмосковья за неделю посетили почти 6,3 тыс человек

Губернаторские карусели «Сказка», установленные в различных городских округах Московской области, привлекли за прошедшую неделю 6,3 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Наибольшей популярностью среди жителей и гостей Подмосковья пользовалась карусель в Коломне, расположенная на Житной площади. Ее посетило 4 тыс. человек за неделю.

На втором месте по посещаемости оказалась карусель в Воскресенске. Ее посетили 3,1 тыс. человек за неделю. Аттракцион установлен в парке усадьбы Кривякино и пользуется спросом у детей и взрослых.

Замыкает тройку лидеров карусель в Ногинске, которая находится в Центральном парке. Она приняла более 3 тыс. человек за неделю. Парк, основанный в 1875 году, предлагает разнообразный семейный отдых: аттракционы, детские площадки, батуты, кинопоказы и театральные постановки. Также в парке работает прокат инвентаря и действует современная система видеонаблюдения.

Оформлением каруселей «Сказка» занимался дизайнер Денис Симачев. В ней продуманы как внешний вид, так и материалы, которые выдерживают различные погодные условия нашей природной полосы. Всего в регионе их установлено 8 штук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.