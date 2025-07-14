Губернаторские карусели Подмосковья за неделю посетили почти 6,3 тыс человек

Аттракционы «Сказка», установленные в разных городах Подмосковья, за неделю собрали 6,3 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Как сообщили в ведомстве, наибольшей популярностью пользуется карусель в Сергиевом Посаде, которую посетили 3,6 тыс. человек.

Второе место по посещаемости занял аттракцион в в Центральном парке Ногинска. За семь дней на нем прокатились 3,3 тыс. человек. В парке, основанном еще в 1875 году, карусель стала частью большого комплекса для семейного отдыха. Помимо аттракционов, здесь работают детские площадки, батутные центры, проводятся кинопоказы и театральные представления. Современная система видеонаблюдения обеспечивает безопасность посетителей.

Замыкает тройку лидеров карусель в Домодедово, принявшая более 1,8 тыс. гостей. Карусель находится в Детском сквере, напротив здания администрации.

Дизайнер Денис Симачев, создавший концепцию этих аттракционов, уделил особое внимание не только эстетике, но и практичности. Все восемь установленных в регионе каруселей выполнены из материалов, устойчивых к любым погодным условиям средней полосы России.

В пресс-службе ведомства отметили, что летом в хорошую погоду средняя посещаемость объекта — 3,5 тысячи человек в неделю или 12-15 тысяч в месяц. В холодное время года посетителей меньше: 1,5-2 тысяч в неделю.

На территории Подмосковья функционирует всего 8 каруселей, которые работают с 11:00 до 20:00 (в Домодедово — до 19:00), кроме понедельника и вторника (в Домодедово — без выходных). Посетить карусели можно совершенно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.