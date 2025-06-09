Губернаторские карусели Подмосковья за неделю посетили почти 17 тыс человек

Губернаторские карусели «Сказка», установленные в различных городских округах Московской области, привлекли за прошедшую неделю 16,98 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Наибольшей популярностью среди жителей и гостей Подмосковья пользовалась карусель в Ногинске, которая находится в Центральном парке. Она приняла более 4,3 тыс. человек за неделю. Парк, основанный в 1875 году, предлагает разнообразный семейный отдых: аттракционы, детские площадки, батуты, кинопоказы и театральные постановки. Также в парке работает прокат инвентаря и действует современная система видеонаблюдения.

На втором месте по посещаемости оказалась карусель в Коломне, расположенная на Житной площади. Ее посетило 3,1 тыс. человек за тот же период.

Замыкает тройку лидеров карусель в Сергиевом Посаде, расположенная в обновленном парке «Скитские пруды». Ее посетили 3 тыс. человек. Парк «Скитские пруды» за последние годы значительно преобразился, здесь появились новая входная группа, сцена, а также спортивные и рекреационные зоны. В 2023 году там была открыта экстрим-зона с современным скейт-парком и памп-треком.

Все губернаторские карусели, оформленные дизайнером Денисом Симачевым, были установлены в 2018 году в рамках губернаторской программы. Всего в Московской области функционируют восемь таких аттракционов, которые доступны для бесплатного катания ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.