Губернатор Воробьев: нужно больше вовлекать детей в участие в олимпиадах

Необходимо больше вовлекать школьников Подмосковья в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы на педагогическом собрании говорили о том, что двигаемся неплохо, особенно в части разных этапов участия наших детей в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Подмосковный лидер особенно отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной сфере.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.