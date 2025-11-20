Губернатор Воробьев: 9 колледжей Подмосковья обновляют в 2025 году

В Московской области работает крупная программа по модернизации образовательных учреждений. В 2025 году обновляют девять колледжей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже 6 из 10 школьников, завершающих девятый класс, выбирают идти учиться в учреждения среднего профессионального образования. По словам Воробьева, колледжи Московской области востребованы. За три годы число заявлений на поступление увеличилось более, чем в полтора раза.

«Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции. Благодаря президентской программе капремонта, мы модернизируем не только школы и детсады, но и средние профессиональные учреждения. У нас в Подмосковье 37 колледжей, и в этом году мы обновляем 9. В одном из них ремонт уже завершили — это техникум им. Бондаренко в Орехово-Зуеве», — сказал губернатор.

Учреждение — одно из самых старых в городе. Во время капремонта там провели ремонт всех помещений, среди которых и мастерские.

Также в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме разместили новое оборудование. Были обновлены кровля, фасад. Прилегающую территорию благоустроили.

Учебное учреждение в Орехово-Зуево участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Там готовят работников для предприятий в округе и всей Московской области.

