Губернатор Воробьев: 80 тысяч гектаров леса восстановили после жука-короеда

«Когда короед был, многие помнят, это 80 тыс. гектаров леса было вырублено. <...> На всей этой территории, как сегодня меня информировали, <...>, были мероприятия по лесовосстановлению. Сегодня все 80 тыс. лесовосстановления, они реализованы. Задача, чтобы все эти 80 тыс. также благополучно превратились в лес, это тоже работа. Лес <...> требует внимания и ухода», – подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что многие неравнодушные жители Подмосковья принимали участие в экологических акциях «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

«Я хочу поблагодарить тех, кто в разное время в этих акциях участвовал. И, может быть, подумать <...> еще и о том вместе с нашими профессионалами, <...> какие еще мероприятия мы можем сейчас реализовывать. Может быть, в местах благоустройства, может быть, в каких-то территориях, где нет леса, но он бы радовал глаз, он был бы комфортен для жителей. Почему нет, такие возможности у нас есть, и это нужно делать», – заключил губернатор.

