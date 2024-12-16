Губернатор Воробьев: 10 млн человек проживает в Подмосковье

На территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в регионе было 650 тыс. школьников, а сейчас 1,1 млн школьников. Число многодетных семей выросло с 37 тыс. до 113 тыс.

«Все это требует заметного темпа по строительству социальных учреждений и обеспечения качества жизни», — отметил губернатор.