Губернатор Тверской области сообщил, что доступ в Торопец открыли в 12:00

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Руденя: эвакуированные жители Торопца могут вернуться в город

Коммунальные службы в городе Торопец Тверской области работают штатно. Жители населенного пункта, которых ранее эвакуировали, могут вернуться, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает « Пул69 ».

Доступ на въезд в город Торопец был открыт 18 сентября в 12:00. На общественном транспорте в населенный пункт привезут всех, кто хочет приехать.

«Все коммунальные службы функционируют», — отметил Руденя.

Губернатор Тверской области добавил, что инфраструктура в городе тоже работает исправно. Есть свет, газ, вода.

950-летний город Торопец расположен в 263 километрах от Твери. Население — 11,4 тыс. человек.

Ранее ТАСС сообщало, что в Торопце размещен арсенал комплексного хранения взрывчатых материалов, ракет и боеприпасов. В 2018 году его строительство проверял бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, который в данный момент находится под следствием.

Днем 18 сентября в Торопце Тверской области из-за падения обломков украинского дрона произошло возгорание. В результате него появилось огромное облако дыма.