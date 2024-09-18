Губернатор Тверской области сообщил, что доступ в Торопец открыли в 12:00
Фото - © t.me/pul69
Коммунальные службы в городе Торопец Тверской области работают штатно. Жители населенного пункта, которых ранее эвакуировали, могут вернуться, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает «Пул69».
Доступ на въезд в город Торопец был открыт 18 сентября в 12:00. На общественном транспорте в населенный пункт привезут всех, кто хочет приехать.
«Все коммунальные службы функционируют», — отметил Руденя.
Губернатор Тверской области добавил, что инфраструктура в городе тоже работает исправно. Есть свет, газ, вода.
950-летний город Торопец расположен в 263 километрах от Твери. Население — 11,4 тыс. человек.
Ранее ТАСС сообщало, что в Торопце размещен арсенал комплексного хранения взрывчатых материалов, ракет и боеприпасов. В 2018 году его строительство проверял бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, который в данный момент находится под следствием.
Днем 18 сентября в Торопце Тверской области из-за падения обломков украинского дрона произошло возгорание. В результате него появилось огромное облако дыма.
Фото - © Скриншот карт с расположением города Торопец в Тверской области/Яндекс Карты
Фото - © Скриншот карт с расположением города Торопец в Тверской области/Яндекс Карты