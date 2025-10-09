Губернатор Ставрополья Владимиров дал старт международному форуму InRussia

Владимиров дал старт международному форуму совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Иваном Куликовым и заместителем полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимиром Надыкто.

«Наш край принимает форум уже в третий раз. Благодарю Минпромторг РФ за доверие. InRussia — это вклад в укрепление технологического суверенитета и развитие импортозамещения. Такие цели ставит перед нами президент. Уверен, форум откроет новые идеи и решения. Приветствую участников и желаю продуктивной работы!» — сказал Владимиров.

Форум InRussia пройдет с 9 по 10 октября. Ожидается прибытие делегаций из 58 субъектов России, а также из-за рубежа. В рамках мероприятия планируется подписание ряда соглашений.

Руководство Ставрополья надеется на привлечение новых инвестиций и установление партнерских отношений. Участникам форума представится возможность продемонстрировать потенциал и достижения своих организаций на специализированной выставке.

