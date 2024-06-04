Губернатор Подмосковья вручил благодарность трудовой династии энергетиков

Представители трудовой династии Душиных-Кочергиных-Пышкиных из филиала энергосетевой компании, осуществляющей электроснабжение потребителей на территории Подмосковья, «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» получили благодарность Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Династия стала победителем областного конкурса-2024 в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство». Ее общий трудовой стаж составляет почти 300 лет.

Основатель династии Пышкин Павел Иванович начал свой профессиональный путь в 1938 году в должности начальника подстанции «Бужаниново». Более 30 лет он возглавлял коллектив энергетиков, обслуживающих и обеспечивающих безаварийную работу оборудования.

Мужчине удавалось находить подход к каждому человеку, ведь от личного вклада каждого зависел общий результат — бесперебойное снабжение электроэнергией.

За безупречную работу Пышкин был неоднократно отмечен правительственными наградами: медалями, благодарностями, премиями.

По достижению пенсионного возраста он не смог сидеть без дела, и в 1968 году был переведен электромонтером по обслуживанию подстанций в Софрино, где и трудился до 1977 года. Общий трудовой стаж работы составил 55 лет, 39 из которых было отдано энергетике.

Пример отца вдохновил его детей на безукоризненный труд в профессии энергетика.

Дочь Павла Ивановича — Ольга Павловна Душина — более 50 лет работала в Северных электрических сетях, а в 1992 году возглавила первичную профсоюзную организацию предприятия.

Сын — Владимир Павлович Пышкин — проработал на предприятии 46 лет и был занесен в Книгу почета Северных электрических сетей.

Внуки — Сергей Евгеньевич Душин и Алексей Владимирович Пышкин, внучка Галина Евгеньевна Кочергина, также стали энергетиками.

Конкурс «Лучшая трудовая династия» проходил в Подмосковье в 11-й раз. Ежегодно в нем принимает участие порядка 50 семей в 6 номинациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил режиссеру Никите Михалкову звание «Почетного гражданина Московской области».

«Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду — звание «Почетного гражданина Московской области». Области, которую вы очень любите, как и всю нашу большую страну», — заявил Воробьев.