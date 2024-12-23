Губернатор Подмосковья Воробьев назвал поддержку семей с детьми важной задачей

Поддержка семей с детьми останется приоритетом для Московской области, как и задача по увеличению продолжительности жизни, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

Губернатор напомнил, что завершается Год семьи. По его словам, Госсовет, который прошел в пятницу, был посвящен вопросам демографии.

«Конечно, поддержка семей с детьми останется нашим приоритетом, как и задача по увеличению продолжительности жизни, причем не только продолжительности, но и качества — активной и здоровой жизни», — сказал глава региона.

В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».